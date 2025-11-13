الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تطلق «البرنامج التخصصي في إدارة وتنظيم المتاحف»

لطيفة بنت محمد في صورة جماعية خلال إطلاق البرنامج (وام)
14 نوفمبر 2025 02:06

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

أطلقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» في دبي، «البرنامج التخصصي في إدارة وتنظيم المتاحف»، والذي تم تطويره بتوجيهات مباشرة من سموّها، وبالشراكة بين هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وجامعة زايد. يجسّد البرنامج التزام سموّها برعاية أصحاب المواهب المحلية، وإعدادهم وتأهيلهم لتولّي أدوار قيادية يسهمون من خلالها في تشكيل المشهد الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق الإبداع أمام الأجيال القادمة.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية المتاحف كحاضنات للتراث، ومراكز مهمة لحفظ الإرث الثقافي، وجسور تربط بين الثقافات، وقالت: «تتجلّى أهمية المتاحف في كونها منارات معرفية وإبداعية ملهمة، وصروحاً تعليمية تسهم في تعزيز التعلم وتشجيع الحوار الثقافي.. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح الفرصة أمام الشباب الإماراتي لتحويل شغفهم بالثقافة إلى مسارات وأدوار مهنية قيادية.. ويعكس هذا البرنامج التزامنا برعاية المواهب المحلية، وضمان أن تكون إسهاماتهم ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل المتاحف في دولة الإمارات، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للريادة الثقافية».
 وحول هذه الشراكة، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيس مجلس أمناء جامعة زايد: «تحرص جامعة زايد على إعداد كفاءات تسهم في الارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، وتعكس شراكتنا مع (دبي للثقافة) التزامنا برعاية الكفاءات المحلية، وتزويد أصحابها بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تُمكنها من التميز في مجال إدارة المتاحف والدراسات المتحفية».
تم تطوير البرنامج بالتعاون مع معهد خدمة المجتمع وكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، استجابةً للحاجة المتزايدة للكوادر المؤهلة لقيادة المتاحف والمؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها.

لطيفة بنت محمد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
دبي للثقافة
هيئة الثقافة والفنون
جامعة زايد
شما المزروعي
مؤتمر آيكوم
المجلس الدولي للمتاحف
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©