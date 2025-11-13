«الإمارات للدراسات» يعقد منتدى «اقتصاد المستقبل»

أبوظبي (وام)

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، في قاعة الشيخ زايد في مقر المركز بأبوظبي، النسخة الأولى من منتدى «اقتصاد المستقبل: التكنولوجيا والربط والطاقة».

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرق، فالمتغيرات التي نشهدها ليست مجرد تطور طبيعي، بل هي تحولات جوهرية تُعيد تشكيل أسس القوة والقدرات التنافسية، كما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي تعيد تعريف النشاط الاقتصادي عالمياً.

وقد خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة «الطاقة والذكاء الاصطناعي: نحو بناء منصة متكاملة للتحول الاقتصادي»، شارك فيها مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك»، وقد أشار الكعبي إلى أن العالم يشهد نقطة تحول محورية في مجال الطاقة.

حملت الجلسة الثانية عنوان «نحو اقتصاد أذكى وأكثر ترابطاً وكفاءة في استهلاك الطاقة»، وشارك فيها كل من محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ومعالي الدكتور كايودي فاييمي، وزير تطوير المناجم وصناعات الصلب سابقاً في نيجيريا، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ «أبوظبي البحرية»، الرئيس التنفيذي للاستدامة في موانئ أبوظبي.

أما الجلسة الثالثة فقد حملت عنوان «مئوية دولة الإمارات 2071: بناء اقتصاد المستقبل من اليوم»، شارك فيها كل من حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة «تري كابيتال» مركز دبي المالي العالمي، وشما النعيمي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بشركة «بريسايت أيه آي»، والدكتور أحمد الصفتي، مستشار اقتصادي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

أعقب ذلك عقد 4 جلسات متزامنة.