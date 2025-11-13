الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يعقد منتدى «اقتصاد المستقبل»

جانب من جلسات المنتدى (من المصدر)
14 نوفمبر 2025 02:06

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، في قاعة الشيخ زايد في مقر المركز بأبوظبي، النسخة الأولى من منتدى «اقتصاد المستقبل: التكنولوجيا والربط والطاقة».
وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرق، فالمتغيرات التي نشهدها ليست مجرد تطور طبيعي، بل هي تحولات جوهرية تُعيد تشكيل أسس القوة والقدرات التنافسية، كما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي تعيد تعريف النشاط الاقتصادي عالمياً.
وقد خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة «الطاقة والذكاء الاصطناعي: نحو بناء منصة متكاملة للتحول الاقتصادي»، شارك فيها مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك»، وقد أشار الكعبي إلى أن العالم يشهد نقطة تحول محورية في مجال الطاقة.
حملت الجلسة الثانية عنوان «نحو اقتصاد أذكى وأكثر ترابطاً وكفاءة في استهلاك الطاقة»، وشارك فيها كل من محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ومعالي الدكتور كايودي فاييمي، وزير تطوير المناجم وصناعات الصلب سابقاً في نيجيريا، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ «أبوظبي البحرية»، الرئيس التنفيذي للاستدامة في موانئ أبوظبي. 
أما الجلسة الثالثة فقد حملت عنوان «مئوية دولة الإمارات 2071: بناء اقتصاد المستقبل من اليوم»، شارك فيها كل من حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة «تري كابيتال» مركز دبي المالي العالمي، وشما النعيمي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بشركة «بريسايت أيه آي»، والدكتور أحمد الصفتي، مستشار اقتصادي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
أعقب ذلك عقد 4 جلسات متزامنة.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الإمارات
اقتصاد المستقبل
أبوظبي
سلطان النعيمي
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©