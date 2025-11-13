الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
13 نوفمبر 2025 23:30

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما ناقش سموه ومعالي رشيد ميريدوف جهود البلدين لتوطيد التعاون المشترك بما يخدم خططهما التنموية ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع تركمانستان في مختلف القطاعات.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
تركمانستان
رشيد ميريدوف
