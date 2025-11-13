مؤسسات الشيخ محمد بن خالد تحتفي بـ«عيد الاتحاد الـ54»

العين (وام)

برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظمت المؤسسات، أمس، مهرجان «وطن صنع المجد» احتفاء بـ«عيد الاتحاد الـ54» لدولة الإمارات العربية المتحدة. شهد الحفل مشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مدارس العين.

استُهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه كلمة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أعربت فيها عن فخرها بهذا اليوم الذي تتجدد فيه معاني الانتماء لوطن كتب تاريخه بحروف من نور تحت راية الاتحاد.

واستذكرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، المسيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين غرسوا قيم الاتحاد والمحبة، مشددة على أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو وقفة تأمل في الهوية الإماراتية الأصيلة وقيم التسامح.

كما ركزت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في كلمتها على دور الشباب، وأكدت أن مجد الأوطان يقاس بما تصنعه من حاضر، وبما تستشرف من مستقبل لأبنائها باعتبارهم الثروة الحقيقية.