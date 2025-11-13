الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان النيادي: اعتماد 7 محاور جديدة للأجندة الوطنية للشباب

سلطان النيادي
14 نوفمبر 2025 01:29

دينا جوني (دبي)
كشف معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن التوجّه لاعتماد سبعة محاور جديدة في الأجندة الوطنية للشباب، بما يعيد صياغتها لتواكب التحولات المتسارعة في عالم تتغير فيه أدوات القوة ومؤشرات التنمية بصورة متواصلة. والمحاور السبعة هي الهوية الوطنية والانتماء، وأسر قوية مستعدة للمستقبل، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية وجودة الحياة، ودعم التعلم المستمر والجاهزية للمستقبل، والتمكين في ريادة الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التطوع والمواطنة الفاعلة. 
واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تعكس أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشباب الإماراتي، من بينها أن 32% من الشباب بين 18 و35 عاماً نجحوا بالفعل في إطلاق مشاريعهم الخاصة، ما يعكس تنامي القدرات الابتكارية لدى هذه الفئة. وأشار إلى أن 25% من الفئة العمرية 18 – 25 عاماً يعانون السمنة، وأن 60% من الشباب بين 18 و24 عاماً لا يحققون المستوى البدني الموصى به من منظمة الصحة العالمية، فيما 62% من الخريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.
وجاء إعلان النيادي خلال ورشة التخطيط الاستراتيجي التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب بعنوان «معاً لتطوير منظومة شبابية رائدة»، ضمن مشروع «تطوير الاستراتيجية التحولية للمؤسسة»، وبمشاركة نحو 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والمجالس التنفيذية في الدولة، لمناقشة الرؤية المستقبلية وصياغة خطط العمل للفترة المقبلة.
وأكد معاليه، في كلمته التي بثت عن بُعد، أن الورشة تمثل خطوة محورية نحو صياغة أجندة وطنية للشباب تُوحّد الجهود وتترجم رؤية القيادة إلى برامج عملية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتضن نحو 5 ملايين شاب وشابة يعيشون على أرضها، بينهم نحو نصف مليون شاب إماراتي تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، يمثلون قوة وطنية قادرة على تحويل المسار التنموي والوطني والاجتماعي لدولة الإمارات.
وقال معاليه: «إننا نعيش في عالم متسارع تتغير فيه أدوات القوة ومؤشرات التنمية وتتصاعد فيه أهمية المهارات والمرونة والابتكار»، لافتاً إلى أن تمكين الشباب لا يقتصر على الفرص فحسب بل يتطلب تأهيلهم بمهارات المستقبل وتعزيز مهاراتهم القيادية والفكرية والوطنية، وتنمية مهاراتهم للتعلّم مدى الحياة.
وقال: «نجتمع اليوم لرسم الرؤية وجعل الأجندة الوطنية للشباب منصة لتوحيد الجهود الوطنية وتوجيه السياسات والبرامج بما يعكس أولويات القيادة الرشيدة والشباب».

سلطان النيادي
الشباب
الأجندة الوطنية للشباب
