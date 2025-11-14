السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أن أم سي للرعاية الصحية تقدّم فحوصات صحية مجانية بمناسبة اليوم العالمي للسكري

14 نوفمبر 2025 08:46

تقدّم أن أم سي للرعاية الصحية، إحدى أكبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، فحوصات صحية مجانية يوم 14 نوفمبر 2025 احتفالاً باليوم العالمي للسكري. وستُقام الفحوصات في أكشاك أن أم سي في مجموعة مختارة من المراكز التجارية والمجمعات المجتمعية في مختلف أنحاء الإمارات.

 

تتوفر الفحوصات الصحية المجانية في أكشاك أن أم سي دون الحاجة إلى موعد مسبق، وتشمل اختبارات الكوليسترول في الدم، سكر الدم، ضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وكلها أدوات مهمة للكشف المبكر عن مرض السكري والوقاية منه.

 

وصرّح الدكتور زكا الله خان، المدير الطبي التنفيذي لأن أم سي للرعاية الصحية، قائلاً: "يمكن أن يؤثر السكري على الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات. الكشف عن مرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري من خلال الفحص المبكر يمكّن المرضى من الحصول على التدخل الطبي المبكر وتعديل نمط حياتهم، وهي خطوات تساعد على تقليل خطر المضاعفات الخطيرة مثل أمراض القلب، السكتة الدماغية، أمراض الكلى، تلف الأعصاب ومشاكل العين. في اليوم العالمي للسكري، وكما في كل يوم، تلتزم أن أم سي بزيادة الوعي حول مرض السكري والإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من بعض أشكاله".

 

الفحوصات الصحية المجانية متاحة في المواقع التالية يوم 14 نوفمبر 2025:



أبوظبي

·       الخالدية مول: 11 صباحًا – 4 مساءً


·       مزيد مول: 3 مساءً – 10 مساءً


·       الفرسان سنترال مول: 1 مساءً – 6 مساءً


·       ياس مول: 10 صباحًا – 10 مساءً



العين

·       مول العين: 3 مساءً – 10 مساءً



دبي

·       ذا ماركت مول، DIP: 10 صباحًا – 6 مساءً

·       مستشفى أن أم سي التخصصي النهدة: 9 صباحًا – 5 مساءً



الشارقة


·       الشارقة فيليدج مول: 5 مساءً – 9 مساءً

·       الرامزمول: 5 مساءً – 9 مساءً

·       مستشفى أن أم سي رويال الشارقة: 10 صباحًا – 2 مساءً



عجمان


·       مركز أن أم سي الطبي عجمان: 5 مساءً – 10 مساءً



رأس الخيمة


·       هايبر الرامز الضيت: 5 مساءً – 9 مساءً

·       نايم سيتي سنتر: 5 مساءً –9  مساءً

 


 "مادة إعلانية"

