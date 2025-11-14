السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يشهد أمسية موسيقية لعازف البيانو الإيطالي أليساندرو مارتير في رأس الخيمة

سعود بن صقر يشهد أمسية موسيقية لعازف البيانو الإيطالي أليساندرو مارتير في رأس الخيمة
14 نوفمبر 2025 09:59

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأمسية الموسيقية التي قدّمها عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير أليساندرو مارتير، تحت عنوان «أمواج الصحراء: رحلة موسيقية»، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين، وذلك في فندق ريتز كارلتون - صحراء الوادي برأس الخيمة.

وأكد سموّه أن الموسيقى لغة عالمية تجمع بين الإبداع والجمال، وتسهم في ترسيخ التواصل الإنساني بين الثقافات والشعوب، وتعزيز مكانة الفنون باعتبارها ركيزة أصيلة من ركائز التنمية الثقافية والمجتمعية.

وأوضح سموّه أن دعم المشهد الفني والثقافي في إمارة رأس الخيمة يجسّد قناعة راسخة بأن التنمية الشاملة تقوم على الارتقاء بالإنسان وإثراء وجدانه، مشيراً إلى أن الفنون تمثل عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المجتمعية التي تنتهجها الإمارة، وتعكس هويتها المنفتحة على العالم.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأداء الفنان الإيطالي، وما قدمه من مقطوعات كلاسيكية مفعمة بالإحساس، عكست عمق التجربة الموسيقية وجمالياتها العالمية.

وقدّم مارتير خلال الأمسية مختارات موسيقية متنوعة حظيت بتفاعل كبير من الحضور الذين استمتعوا بالتناغم الفني والأداء الرفيع.

من جانبه، أعرب مارتير عن سعادته بإحياء هذه الأمسية في إمارة رأس الخيمة، مشيداً بدعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للفنون والمواهب الإبداعية في الإمارة، وما يوليه من اهتمام بتعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
