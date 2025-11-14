السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

14 نوفمبر 2025 17:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:53 والجزر الثاني عند الساعة 03:47، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:21 والمد الثاني عند الساعة 06:45 والجزر الأول عند الساعة 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
