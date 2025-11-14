السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«البلديات والنقل» تواصل تطوير مسارات الدراجات الهوائية

تطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:11

هالة الخياط (أبوظبي)

تستهدف دائرة البلديات والنقل، مناطق جديدة داخل جزيرة أبوظبي لتنفيذ شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية، حيث بدأت بتنفيذ المشروع في تقاطعات متعددة على امتداد شارع الكرامة. ويأتي تنفيذ مشروع مسارات الدرّاجات الهوائية في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أنماط التنقل المستدام. وخلال المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية نمط المعيشة، تمكنت الدائرة من تطوير نحو 120 كم من مسارات المشي، و283 كم من مسارات الدراجات. 
وأكدت الدائرة، أن الاستثمار في البنية التحتية، هو استثمار في المستقبل، حيث يُشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة، وتُلبّي تطلعات المجتمع نحو مدن ذكية ذات مميزات بيئية ومعيشية، وفق أفضل المعايير. 
وخلال الأعوام الماضية، طبقت الدائرة مجموعة من المتطلبات واللوائح لدعم راكبي الدراجات الهوائية، لتحقيق التنقل الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها وسيلة للتنقل، وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.  وتعمل الدائرة من خلال مركز النقل المتكامل بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي. 
وفي إطار اعتماد ميزانية إضافية لتطبيق استراتيجية نمط المعيشة، تعادل 42 مليار درهم، سيتم تنفيذ باقة من المشاريع الجديدة تشمل بنى تحتية أساسية وتكميلية مثل مسارات الدراجات الهوائية والأعمال التجميلية، وأعمال الطرق الهادفة إلى تعزيز الربط بين المدن والأحياء، إضافة إلى رفع جودة الأصول القائمة وأساليب التفاعل مع مختلف أفراد المجتمع؛ حرصاً على تلبية احتياجاتهم كافة، إلى جانب إنشاء مرافق ترفيهية تضم حدائق وملاعب رياضية، ومنشآت صحية وتعليمية، كالعيادات والمدارس والحضانات، ومرافق مجتمعية كالمجالس وصالات المناسبات، وأخرى خدمية كمراكز الدفاع المدني ومظلات انتظار الحافلات، وفقاً لأعلى المعايير.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام حكومة أبوظبي بتوفير مدن ذكية ومتكاملة تُراعي احتياجات السكان والزوار، وتُسهم في جعل التنقل اليومي أكثر راحة وجودة، بما يدعم رؤية الإمارة لتكون من بين أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة والاستدامة.

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
الدراجات الهوائية
الدراجات
جزيرة أبوظبي
