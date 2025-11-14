خليفة بن طحنون يحضر أفراح المهيري والظاهري

العين (وام)



حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر عبدالله محمد المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة معضد سلطان ناصر المهيري.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في قاعة الخبيصي في مركز أدنيك العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

أفراح الظاهري

إلى ذلك، حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل استقبال أقامته عائلة المرحوم عبدالله راشد الحضار الظاهري، بمناسبة زفاف راشد عبدالله راشد الظاهري إلى كريمة محمد سلطان عبدالله الظاهري.

وأعرب معاليه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيمَ أمس في مجلس منازف في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.