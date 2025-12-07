خليفة بن طحنون: الفورمولا- 1 منصة فاعلة لتعزيز السياحة

أبوظبي (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2025، حيث قام معاليه بجولة في نادي البادوك، اطلع خلالها على عدد من الأجنحة المشاركة والتجارب التفاعلية التي تقدمها الجهات الوطنية والشركاء.





وأكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أهمية السباق في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى، وما يمثله من منصة فاعلة لتعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب دوره في بناء الشراكات الاستراتيجية الدولية.





تنظيم احترافي

أشاد معاليه بجهود المنظمين والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح هذا الحدث العالمي، وما يعكسه من مستوى تنظيم احترافي يعزز الحضور الدولي للإمارة، ويؤكد قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والسياحية والترفيهية.