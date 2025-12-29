«قضاء أبوظبي» تستعرض الإطار القانوني لتنظيم وتعدين العملات المشفّرة

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى قانونياً متخصّصاً بعنوان «النظام القانوني لتنظيم وتعدين العملات المشفّرة في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات والممارسات الدولية»، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وشهد المنتدى الذي عُقد عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية الافتراضية، حضوراً واسعاً من المحامين وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين، باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزّز من حماية المجتمع والاقتصاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية في جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.

تقنية

تناول المنتدى الجوانب التقنية للعملات المشفّرة، من خلال استعراض العقود الرقمية وأنواعها، والتقنيات الرئيسة المستخدمة، مثل سلسلة الكتل «البلوك تشين»، إلى جانب آليات وعمليات تعدين العملات المشفرة، والمحافظ الرقمية وآليات التداول، فضلاً عن دور الخوارزميات التشفيرية في تعزيز الأمان والنزاهة.