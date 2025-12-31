"النقل المتكامل" يحدد مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة

كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وخدمات "ساحة إيواء الشاحنات والحافلات"، وتشغيل حافلات النقل العام، إضافة إلى مواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تصادف غداً الخميس.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في جميع أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يعود الدوام الرسمي يوم 2 يناير الجاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المتعاملين يمكنهم الاستفادة من الخدمات عبر المنصات الرقمية المتاحة.

وفيما يخص مواعيد عمل حافلات النقل العام خلال العطلة، أوضح المركز أن الخدمة ستستمر وفق جدول مواعيد نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن، إضافة إلى رحلات إضافية لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد طوال أيام العطلة.