الإسعاف الوطني: 73 ألف مهمة إسعافية خلال 9 أشهر

جمعة النعيمي (أبوظبي)



حقق الإسعاف الوطني، خلال عام 2025، إنجازات تشغيلية ومبادرات استراتيجية نوعية، تضمنت عدداً من المهام الإسعافية، منها: تنفيذ أكثر من 73 ألف مهمة إسعافية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، و47 ألفاً و269 حالة خلال النصف الأول من العام. إضافة إلى التفوق في التنافسية وسرعة الاستجابة لخدمات الإسعاف، حيث حصد الإسعاف الوطني المركز الأول في المنافسات المصاحبة لـ«مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف»، الذي عُقد في نوفمبر الماضي.

وقام الإسعاف الوطني، بتغطية عدد من الفعاليات العالمية، وذلك ضمن مشاركته للمرة الـ12 على التوالي في تغطية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 أبوظبي 2025، حيث تم نشر فِرق مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي حول الحلبة. إضافة إلى دعم الفعاليات الرياضية، حيث شارك في تأمين «رالي أبوظبي الصحراوي 2025» بمنطقة الظفرة في فبراير. كما قام الإسعاف الوطني بإطلاق حملة «صيف آمن.. خلك جاهز» السنوية لعام 2025؛ بهدف رفع الوعي بالإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وإرشادات السلامة في المسابح والشواطئ.



استراتيجية شاملة

ورفع الإسعاف الوطني الجانب التوعوي وتعزيز سلامة المجتمع، وذلك من خلال مواصلة جهوده المستمرة والحثيثة، في تقديم خدماته على مدار الساعة عبر الرقم الموحد 998، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز سلامة المجتمع في الإمارات، وتحسين كفاءة نظام الاستجابة الوطني.