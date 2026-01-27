سحب دفعة من حليب الأطفال "Aptamil Advance 1 POF" من منافذ البيع حفاظاً على صحة الرضع

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء أن الأجهزة الرقابية تتابع عمليات التحري، والتأكد من سحب وخلو منافذ البيع الرئيسية في الدولة من دفعة واحدة لمنتج حليب الأطفال "Aptamil Advance 1 POF" من شركة نيوتريشيا ميدل إيست (دانون)، والمستخدم كحليب للرضع من عمر الولادة حتى 6 أشهر، وذلك نظراً لاحتمال احتوائها على مواد مضرة بالرضع.

وأوضحت الوزارة والمؤسسة أن الدفعة المشمولة بإجراء السحب تحمل تاريخ صلاحية 2026.11.08، ويأتي هذا الإجراء بعد رصد احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، والتي قد تُنتج مادة السيريوليد Cereulide، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وأعراض هضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة دانون عن سحب دفعات محددة من حليب الأطفال الرضع وحليب المتابعة الموزعة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمادة السيريوليد، وفق ما أفادت به هيئة سلامة الأغذية الأيرلندية (FSAI).

وبالتنسيق مع شركة "نيوتريشيا ميدل إيست" في الإمارات، تم التحفّظ على جميع الدفعات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع مواصلة استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة الدفعات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى قيام "مؤسسة الإمارات للدواء" بالتعميم احترازياً بسحب الدفعة المتأثرة من المنتج في حال وجودها من جميع المنافذ والمنشآت الصحية بالدولة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وحرصاً على صحة وسلامة أطفالنا، يٌنصح جميع المستهلكين في دولة الإمارات الذين قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التحقق من تاريخ الصلاحية المذكور أسفل العبوة، وفي حال التطابق مع تاريخ الصلاحية 2026.11.08، يُنصح بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الدوائي والغذائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعكس جاهزية الجهات المعنية، وقدرتها على الاستجابة السريعة وحماية الصحة العامة، من خلال منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد الغذائي والدوائي محلياً وعالمياً.