علوم الدار

مهرجان العين للزهور ينطلق غداً

مهرجان العين للزهور ينطلق غداً
29 يناير 2026 16:04

أعلنت بلدية مدينة العين، عن إطلاق مهرجان العين للزهور 2026، الذي يُقام في منتزه الصاروج بارك، من 30 يناير الجاري وحتى 13 فبراير المقبل .

ويسهم المهرجان في تعزيز المشهد الحضري والجمالي لمدينة العين، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وأوضحت البلدية أن المهرجان يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 32 ألف متر مربع من الزراعات.

 

ويشمل المهرجان 10 مجسمات زهرية ضخمة يتراوح ارتفاعها بين 3 و5 أمتار، إلى جانب برج حلزوني زهري بارتفاع 8 أمتار.

ويتضمن البرنامج الترفيهي للمهرجان عروضاً مسرحية وفنية متنوعة على مسرح المهرجان.

كما يشهد المهرجان تنظيم كرنفال زهري للمرة الأولى في مدينة العين، بمشاركة 10 سيارات مزينة بالزهور.

 

المصدر: وام
العين
الزهور
