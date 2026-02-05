الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دارنا مسؤوليتنا» تؤكد دور المجتمع في الحفاظ على المتنزهات

أهمية المحافظة على المرافق العامة وتجهيزاتها (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة شاملة تحت شعار: (دارنا مسؤوليتنا)، استهدفت تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على المرافق الترفيهية.
وقامت فرق البلدية المختصة أثناء الحملة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للكثير من الحدائق والمتنزهات، والمماشي الرياضية في مختلف المناطق التابعة للبلدية، لتوعية مرتاديها بأهمية المحافظة على المرافق العامة وتجهيزاتها، ونظافتها، ومظهرها الحضاري، لتبقى بكامل كفاءتها، وتسهم في إسعاد أفراد المجتمع.
وتم خلال الحملة توعية زوّار المرافق العامة بضرورة الحفاظ على بنية المرافق العامة، والترفيهية وتجهيزاتها، مثل: الألعاب، والأشجار، والنباتات، والزهور، وأماكن الجلوس، والمرافق الخدمية، وعناصر التجميل، والمسطحات الخضراء، والالتزام بالحفاظ على مظهرها العام، وبيئتها الصحية النظيفة.
وتتطلع البلدية إلى التزام روّاد هذه المرافق بالسلوكيات الإيجابية التي من شأنها تعزيز استدامة المرافق لخدمة المجتمع وإسعاده، من خلال الحفاظ على النظافة العامة، واتباع الطرق الصحيحة في التخلص من النفايات، ووضعها في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض، والحرص على عدم الإضرار بالمسطحات الخضراء، والزهور، ومناطق الألعاب، وغيرها من مكونات هذه المرافق.

الإمارات
بلدية مدينة أبوظبي
أبوظبي
بلدية أبوظبي
المسؤولية المجتمعية
المرافق العامة
الحدائق
الحدائق العامة
