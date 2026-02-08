تحالُف أكاديمي بين كلية «ديهاد» الإنسانية وجامعة «لويس» الإيطالية

دبي (وام)



أبرمت كلية «ديهاد» الإنسانية، وجامعة «لويس» الإيطالية، تحالفاً أكاديمياً لتنظيم مجموعة من البرامج الأكاديمية العليا، بهدف تمكين جيل جديد من القادة بالمهارات المتخصصة واللازمة للتعامل مع التحديات الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم وإيجاد حلول مستدامة لها.

ويُجسّد التعاون مع جامعة «لويس»، المصنفة الـ25 عالمياً في تخصص السياسة والدراسات الدولية وفق تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات لعام 2025، نموذجاً متقدماً يدمج بين التميز الأكاديمي والمعرفة التطبيقية عالية المستوى، ليؤسس معياراً دولياً جديداً في التعليم العالي المتخصص في هذا القطاع.

ويأتي إطلاق برنامج الماجستير في العمل الإنساني المستدام المتخصص استجابة استراتيجية للحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة تقود العمل الإنساني برؤية شمولية ونهج مبتكر.



دراسة مكثفة

يمتد البرنامج على مدار 16 شهراً من الدراسة المكثفة بنظام مرن، ويضم 9 وحدات دراسية تغطي جميع جوانب العمل الإنساني، مع التركيز على الاستدامة، والابتكار، والتكنولوجيا، والقيادة، والإدارة الاستراتيجية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتقديم دعم مستدام وفعال للفئات الأكثر حاجة، وتشجيع الحلول المبتكرة حتى في أصعب الظروف الإنسانية.

ويُغطي البرنامج جميع جوانب العمل الإنساني، بدءاً من أساسيات الإنسانية، وصولاً إلى أبعاد العلاقات الدولية والدبلوماسية على أعلى المستويات، إذ يدمج بين التعقيدات الإجرائية وأخلاقيات القانون الإنساني الدولي وآفاق الابتكار والتحول الرقمي في العمل الإنساني، ليصبح الطلاب مؤهلين كدبلوماسيين إنسانيين، فيما يجمع المنهج بين المحاضرات المباشرة، والدروس عبر الإنترنت، والزيارات الميدانية العملية، ليمنح الطلاب تجربة تفاعلية مباشرة مع واقع الحوكمة العالمية.