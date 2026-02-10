الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني الكويتي في دبي

أحمد بن محمد والحضور خلال الحفل (وام)
11 فبراير 2026 01:12

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الخامس والستين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل، في فندق بارك حياة دبي، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.
ونقل سمو النائب الثاني لحاكم دبي تهاني وتبريكات دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً إلى دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى حكومة دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق، بهذه المناسبة، معرباً سموه عن صادق أمنياته للكويت وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والازدهار.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين لا تلبث أن تتوطد وتزداد رسوخاً وتطوراً يوماً بعد يوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقال سموه إن احتفالات «الإمارات والكويت أخوة للأبد» التي عمّت جميع الإمارات السبع، تعكس الطبيعة الخاصة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية مؤهلة لمزيد من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الإيمان بوحدة الهدف والمصير، والسعي المشترك للوصول بالروابط التي تجمع الجانبين إلى مستويات أعلى من التكامل والتنسيق، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين، ويدعم تطلعاتهما نحو المستقبل، ويخدم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً بما يفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو والتقدم لشعوب دول الخليج العربية كافة.

