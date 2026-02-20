السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للغة العربية» يمدد التسجيل في برنامج المنح البحثية حتى 16 مارس

20 فبراير 2026 17:08

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تمديد مدة التقديم لبرنامج المنح البحثية حتى 16مارس 2026 لإتاحة مزيد من الوقت أمام المتقدمين، نظراً لزيادة الإقبال على التسجيل في النسخة السادسة من البرنامج «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات» للعام 2026. ودعا المركز الباحثين والمبدعين الراغبين في المشاركة إلى تعبئة استمارة التقدم على الصفحة الرسمية للبرنامج في الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية. يهدف البرنامج إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير البحث العلمي بها، وبناء قاعدة معرفية تثري المكتبة العربية وتواكب التحولات العلمية والثقافية. ويقدم البرنامج سنوياً ما بين 6 إلى 8 منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، للبحوث الأكثر التزاماً بالشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة. تشمل مجالات البحث 6 حقول رئيسة، هي المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات. منح البرنامج منذ انطلاقته في العام 2021، قرابة 35 منحة بحثية، وشهدت دورته الماضية إقبالاً دولياً واسعاً باستقبال 516 طلب مشاركة من 36 دولة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمبادرات الثقافية والمعرفية التي تطلقها إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
