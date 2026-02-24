سيف بن زايد: «الفارس الشهم 3» تُعيد الحياة إلى ملاعب غزة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مبادرة «الفارس الشهم 3» أعادت الحياة إلى ملاعب غزة من بوابة البطولة الرمضانية لكرة القدم.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «برعاية إماراتية كريمة عبر مبادرة (الفارس الشهم 3)، عادت الحياة إلى ملاعب غزة من بوابة البطولة الرمضانية لكرة القدم، في رسالة إنسانية تتجاوز الرياضة، وتمسّ وجدان المجتمع».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «حضور جماهيري واسع في ملعب خدمات النصيرات، وتفاعل أعاد أجواء الملاعب بعد انقطاع طويل، فيما وصفتها وسائل إعلام بأنها حدث طال انتظاره أعاد الروح للقطاع الرياضي بعد عامين من الحرب والظروف القاسية».

وأشار سموه إلى أن «الدعم تجسّد في التجهيزات والملابس والجوائز والدعم اللوجستي، وترك أثراً معنوياً ونفسياً عميقاً لدى الشباب، حتى غدت البطولة عودةً للحياة، ورسالة صمود وأمل، ودعماً حقيقياً للشباب، وصورةً مشرّفة للدعم المجتمعي الإماراتي».

