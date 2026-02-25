الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: اختيار محمود خليل الحصري الشخصيّة القرآنية العالمية

محمد بن راشد
25 فبراير 2026 13:22

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اختيار القارئ الراحل محمود خليل لتكريمه كشخصيّة قرآنية عالمية، تقديرًا لمسيرته الرائدة في خدمة كتاب الله.

وقال سموه عبر منصة "إكس":"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم .. 28 عاماً من خدمة كتاب الله وتكريم الحفاظ والمقرئين ومن خدم القرآن.. نعلن اليوم عن اختيار قامة إسلامية عظيمة لتكريمه كشخصيّة قرآنية عالمية وهو الشيخ محمود خليل الحصري .. أحد أعلام التلاوة في عصرنا الحديث .. وأول من سجل مصحفاً كاملاً مرتلاً .. وأحد أكثر القراء انتشاراً في مشارق الأرض ومغاربها .. رحمه الله وجعل ذلك في ميزان حسناته".
وأضاف سموه: "كما اخترنا هذا العام ضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ستة أصوات قرآنية من نخبة أبنائنا القرّاء حول العالم يتنافسون على لقب أجمل صوت … أصوات تخشع لها القلوب.. ونفتح باب التصويت للجمهور ليكون شريكًا في اختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026 . . لنكرمهم في 2 مارس في حفلٍ نحتفي فيه بالقرآن وأهله…".

محمد بن راشد: تحفيز الأجيال على حمل قيم القرآن الكريم
اختيار القارئ محمود خليل الحصري الشخصية القرآنية العالمية لـ «دبي الدولية للقرآن الكريم» في دورتها الـ 28

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
