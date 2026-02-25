الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يهنئ الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ65

سيف بن زايد يهنئ الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ65
25 فبراير 2026 16:32

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ65، مستحضرين تاريخاً من الأخوّة الصادقة والمواقف الأصيلة التي جمعت بين بلدينا.

وفي ظلّ حرص قيادتي البلدين على ترسيخ التعاون وتعميق التكامل، تمضي العلاقات الإماراتية الكويتية بثباتٍ ووحدةِ هدفٍ، نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.

أخبار ذات صلة
إخوة للأبد
هزاع بن زايد يهنئ دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني

كل عام والكويت في رفعةٍ وعزّ، وشعبها الكريم ينعم بالتقدم والنماء، وشراكتنا الأخوية تزداد قوةً ورسوخاً.

حفظ الله الكويت وأدام أمنها وأمانها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الكويت
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©