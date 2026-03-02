الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"أبوظبي الإعلامي": احتواء حريق جراء استهداف بطائرة مسيّرة في مصفح

2 مارس 2026 22:20

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح.
وقال "المكتب"، في منشور على منصة "إكس": "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات".
وأضاف: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتب أبوظبي الإعلامي
أبوظبي
الطائرات المسيّرة
الإمارات
مصفح
