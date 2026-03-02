"أبوظبي الإعلامي": احتواء حريق جراء استهداف بطائرة مسيّرة في مصفح

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح.

وقال "المكتب"، في منشور على منصة "إكس": "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات".

وأضاف: "تهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

