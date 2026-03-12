الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس موريتانيا التطورات في المنطقة

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس موريتانيا التطورات في المنطقة
12 مارس 2026 21:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
وعبر الرئيس الموريتاني، خلال الاتصال، عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق لما يمثله من انتهاك لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.
كما جدد إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة وتضامنها مع الدولة في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.
وشدد الجانبان على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد العسكري بما يحول دون مزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

