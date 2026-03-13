السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوم الدار

«مجالس أبوظبي» تطلق «جائزة صورة عائلية»

14 مارس 2026 02:09

أبوظبي (وام)

فتحت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع المختبر الإبداعي باب المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «جائزة صورة عائلية»، التي تدعو أفراد المجتمع في الإمارات إلى توثيق لحظات أصيلة تعكس الترابط الأسري وعمق العلاقات بين أفراد الأسرة. 
ويستمر استقبال المشاركات عبر المنصة الإلكترونية حتى 29 مايو 2026، ويعلن الفائزون يوم 15 يونيو 2026. وتعرض الأعمال المختارة إلى جانب الصور الفائزة ضمن معرض فني يقام خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026، ليحتفي بالإبداع والمشاركة المجتمعية. 
وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: نسعى من خلال جائزة صورة عائلية إلى حث مختلف فئات المجتمع على التعبير عن رؤيتهم ومشاركة قصص تعكس القيم التي تجمعنا. 
من جانبها قالت سلوى الحضرمي، رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: ندعو المصورين وصناع المحتوى الإبداعي الناشئين وأفراد مجتمع المواهب الإبداعية إلى المشاركة في هذه المبادرة وطرح رؤاهم الخاصة. 

أبوظبي
التماسك الأسري
الإمارات
مجالس أبوظبي
التصوير الفوتوغرافي
مسابقة التصوير الفوتوغرافي
جائزة صورة عائلية
عام الأسرة
