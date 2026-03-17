الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غداً

17 مارس 2026 19:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً ليلاً خاصةً على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً.
والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:39، والثاني عند الساعة 01:48، والجزر الأول عند الساعة 19:19، والثاني عند الساعة 07:11. 
ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:20، والثاني عند الساعة 21:42، والجزر الأول عند الساعة 15:24، والثاني عند الساعة 04:01.

المصدر: وام
