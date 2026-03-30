«الفارس الشهم 3» تواصل دعم غزة بمبادرات إنسانية واسعة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المكثّفة لدعم سكان قطاع غزة، حيث شهد الأسبوع الـ124 تنفيذ سلسلة من المبادرات الإغاثية والتنموية التي استهدفت آلاف الأسر في مختلف مناطق القطاع.

وفي إطار حملة «كسوة أمل لابتسامة غزة»، وصلت قوافل إماراتية محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. كما واصلت المخابز التابعة للعملية عملها، حيث قامت 5 مخابز بإنتاج نحو 4 آلاف ربطة خبز يومياً، استفاد منها قرابة 20 ألف شخص بشكل يومي.

وشهد الأسبوع تنفيذ 8 مبادرات إنسانية استفاد منها 6790 شخصاً، إلى جانب توزيع 8678 طرداً متنوعاً وفق الاحتياجات الجغرافية. كما تضمّنت التدخلات الاستجابة لتداعيات المنخفض الجوي، عبر توزيع 2138 من الشوادر والحقائب الإغاثية والطرود الغذائية والملابس.

وفي جانب الدعم المجتمعي، تم توزيع 3003 لعبات أطفال وملابس متنوعة، استفاد منها 21322 طفلاً، بالإضافة إلى توزيع 22963 جاكيتاً شتوياً. وعلى الصعيد الصحي، قدّم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ1112 حالة، مع توزيع 31956 كيلوجراماً من التمور ضمن الجهود الغذائية المستمرة. وفي غضون ذلك، أقامت البعثة الإماراتية في قطاع غزة صلاة عيد الفطر داخل المستشفى الميداني الإماراتي، كما استقبلت وفوداً وطنية ومجتمعية قدمت التهاني بهذه المناسبة.

وترافقت هذه الجهود مع تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية متواصلة، أسهمت في إدخال البهجة، ورسم الفرحة على وجوه الأهالي في مختلف أنحاء القطاع.