الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«قيادات شرطة دبي» يناقش التحديات الاستراتيجية وتعزيز الأداء

أحمد زعل والقيادات التنفيذية خلال الاجتماع (من المصدر)
3 ابريل 2026 00:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

ترأّس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع القيادات التنفيذية الذي عُقد عن بُعد، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، إلى جانب مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من المعنيين.
وفي بداية الاجتماع، أشاد اللواء أحمد زعل بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة دبي من الضباط وصف الضباط والأفراد، مؤكداً أن ما يقدمونه من عمل ميداني واحترافي يُجسد أعلى درجات الجاهزية والاستجابة، ويعكس روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ دعائم الأمن والأمان في المجتمع.
وأثنى على تفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب، وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، بما يعزز ثقة المجتمع ويؤكد ريادة شرطة دبي في العمل الأمني والمؤسسي.
وناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسة، شملت تقرير نتائج تسديد الملاحظات الواردة للقيادة، واستعراض أبرز التحديات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2021–2025، والوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أحمد زعل ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الإدارات والقطاعات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية الابتكار واستباقية العمل.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
