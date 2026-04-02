«قيادات شرطة دبي» يناقش التحديات الاستراتيجية وتعزيز الأداء

دبي (الاتحاد)

ترأّس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع القيادات التنفيذية الذي عُقد عن بُعد، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، إلى جانب مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من المعنيين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد اللواء أحمد زعل بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة دبي من الضباط وصف الضباط والأفراد، مؤكداً أن ما يقدمونه من عمل ميداني واحترافي يُجسد أعلى درجات الجاهزية والاستجابة، ويعكس روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ دعائم الأمن والأمان في المجتمع.

وأثنى على تفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب، وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، بما يعزز ثقة المجتمع ويؤكد ريادة شرطة دبي في العمل الأمني والمؤسسي.

وناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسة، شملت تقرير نتائج تسديد الملاحظات الواردة للقيادة، واستعراض أبرز التحديات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2021–2025، والوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أحمد زعل ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الإدارات والقطاعات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية الابتكار واستباقية العمل.