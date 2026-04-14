«اقتصادية رأس الخيمة» تنفّذ 12 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية 12,065 زيارة رقابية على مختلف الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الدائرة أن الجولات الرقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 25 حملة تفتيشية مكثّفة استهدفت قطاعات حيوية، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل التجاري.

وأكدت الدائرة أن الحملات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز بيئة تجارية تنافسية ومستدامة.

كما شددت على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين على حد سواء، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة.

وقال فيصل عبد الله عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية تواصل تنفيذ خطط رقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة في متابعة التزام المنشآت التجارية.