طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة

طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة
14 ابريل 2026 17:21

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الإضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:27، والمد الثاني 00:32،

والجزرالأول عند الساعة 17:56، والجزر الثاني عند الساعة 18:06.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعه 08:18، والمد الثاني عند الساعة 20:15،والجزر الأول عند الساعة 14:08، والجزر الثاني عند الساعة 02:47.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 21 75 40

دبي 27 22 75 45

الشارقة 27 19 80 40

عجمان 26 23 85 45

أم القيوين 27 17 85 40

رأس الخيمة 28 19 85 35

الفجيرة 32 23 60 20

العـين 28 19 65 25

ليوا 27 18 75 20

الرويس 27 20 75 35

السلع 28 18 80 30

دلـمـا 27 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 28 23 85 30

أبو موسى 28 23 85 30

 

المصدر: وام
إيتا تقود أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين للرجال
الرياضة
إيتا تقود أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين للرجال
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية
سعود بن صقر: قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعم رئيس للتنمية المستدامة
علوم الدار
سعود بن صقر: قطاع السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وداعم رئيس للتنمية المستدامة
منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء أوزبكستان
الأخبار العالمية
إعصار «سينلاكو» فائق القوة يضرب جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ
