الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

رئيس الدولة يستقبل رئيس
14 ابريل 2026 17:18

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة معالي أنطونيو كوستا الذي يزور الدولة في إطار جولة في المنطقة.


كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه تضامن المجلس الأوروبي مع دولة الإمارات ودول المنطقة تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مؤكدين حرصهما المتبادل على دعم مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية بجانب تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
