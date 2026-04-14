«شرطة عجمان» تنظّم مختبر جودة الحياة الأمنية

عجمان (وام)

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان «مختبر جودة الحياة الأمنية 2026»، تحت شعار «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة الأمنية وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية والاستباقية.

حضر الملتقي، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية، عدد من قيادات وكبار الضباط من مديري الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة، بجانب مشاركة واسعة من الضباط وأفراد الشرطة وممثلي الجهات المعنية.

قدم المختبر المقدم دكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، حيث استعرض أبرز المحاور المرتبطة بجودة الحياة الأمنية، ودور الابتكار في تطوير العمل الشرطي.