مبادرات مجتمعية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية في حديقة وصل غيت، شهدت مشاركة 980 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الترابط المجتمعي ونشر قيم السعادة والإيجابية وجودة الحياة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي ينفّذها المجلس بالتعاون مع شركائه، والهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ جودة الحياة في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وآمن.

وفي السياق ذاته، تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي اليوم الفعالية الثانية لمبادرة «الركض وقيادة الدراجة مع الشرطة» (Run & Ride With Police) في حلبة دبي أوتودروم بمنطقة موتور سيتي، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وجودة الحياة.

وأوضحت شرطة دبي أن المبادرة تُقام أسبوعياً كل يوم أربعاء خلال شهر أبريل من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً.