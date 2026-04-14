تعاون مشترك بين جامعة العين ومركز الشيخ محمد بن خالد

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتوسيع مجالات العمل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في خدمة المجتمع والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر الجامعة العين ووقعها كل من الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس الجامعة، ومريم حمد الشامسي، الأمين العام للمركز.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتنظيم العلاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق الأصول التي تحافظ على خصوصية كل طرف.

وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وتبادل المعلومات والتجارب، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب الميداني، وتنظيم الدورات التدريبية، والتعاون في المشاريع العلمية والبحثية، إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز الحراك الثقافي والمعرفي.

وصرحت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، قائلة: «إن تبادل التجربة المعرفية التي تراكمت عبر سنوات بين المؤسسات العاملة داخل دولة الإمارات يعطي قيمة مضافة حقيقية للرصيد المعرفي للمجتمع الإماراتي، والتعاون مع جامعة العين يمثل خطوة نحو المزيد من الشراكات المجتمعية لتعزيز الحراك الثقافي والمجتمعي لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وخاصة حين يأتي هذا التعاون في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، والتي تؤطِّر لدخول المستقبل بمعطيات أكثر قوة وحداثة وانخراطاً في بناء الحضارة الإنسانية».



