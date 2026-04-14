الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون مشترك بين جامعة العين ومركز الشيخ محمد بن خالد

غالب الرفاعي ومريم الشامسي عقب التوقيع (من المصدر)
15 ابريل 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«صحة» تسلّط الضوء على نجاح علاج حالة سكري معقّدة
توزيع أعلام الدولة في مدن الظفرة تماشياً مع «فخورين بالإمارات»

وقعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتوسيع مجالات العمل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في خدمة المجتمع والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر الجامعة العين ووقعها كل من الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس الجامعة، ومريم حمد الشامسي، الأمين العام للمركز.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتنظيم العلاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق الأصول التي تحافظ على خصوصية كل طرف.
وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وتبادل المعلومات والتجارب، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب الميداني، وتنظيم الدورات التدريبية، والتعاون في المشاريع العلمية والبحثية، إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز الحراك الثقافي والمعرفي.
وصرحت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، قائلة: «إن تبادل التجربة المعرفية التي تراكمت عبر سنوات بين المؤسسات العاملة داخل دولة الإمارات يعطي قيمة مضافة حقيقية للرصيد المعرفي للمجتمع الإماراتي، والتعاون مع جامعة العين يمثل خطوة نحو المزيد من الشراكات المجتمعية لتعزيز الحراك الثقافي والمجتمعي لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وخاصة حين يأتي هذا التعاون في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، والتي تؤطِّر لدخول المستقبل بمعطيات أكثر قوة وحداثة وانخراطاً في بناء الحضارة الإنسانية».

جامعة العين
الإمارات
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
غالب الرفاعي
مريم الشامسي
آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
