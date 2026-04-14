«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تنظم محاضرة «صناعة علماء المجتمع»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

استعرضت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، خلال محاضرة افتراضية بعنوان «من الأسرة إلى العالم.. صناعة علماء المجتمع»، أبرز الأدوار المحورية للأسرة في تنمية القدرات العلمية والمعرفية للأبناء.

وقدمت المحاضرة الدكتورة نورة ناصر الكربي، أكاديمية ومدير مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، حيث تناولت الأبعاد الاجتماعية والتنموية التي تؤكد أن صناعة العلماء تبدأ من الأسرة، وتستكملها مؤسسات المجتمع عبر منظومة متكاملة من الرعاية والتعليم والتمكين، وذلك من خلال تسليط الضوء على دور الأسرة في تكوين شخصية الباحث منذ المراحل المبكرة، وتعزيز قدراته الفكرية والعلمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار، والمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع والعالم.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الاستثمار في الأسرة يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة أولت بناء الإنسان أولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وقال: إن تمكين الأسرة من أداء دورها في تنشئة جيل من الباحثين والمبتكرين يعكس وعي المجتمع بأهمية العِلم والمعرفة، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل.