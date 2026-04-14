«صحة» تسلّط الضوء على نجاح علاج حالة سكري معقّدة

العين (الاتحاد)

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن نجاحها في إدارة حالة معقّدة من داء السكري من النوع الثاني من خلال تبنّي علاجات طبية متقدمة ونهج رعاية متعددة التخصصات، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالتميز الإكلينيكي وتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض.

وكان المريض، والذي يبلغ من العمر 52 عاماً، يعاني منذ سنوات من السكري من النوع الثاني إلى جانب عدد من الحالات المصاحبة، شملت السِّمنة، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون في الدم، وضعف الحركة، وأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية. وعلى الرغم من تلقيه العلاج بانتظام، ظلت مستويات السكر في الدم غير مستقرة، ما أثّر سلباً على صحته العامة ونمط حياته.

ونظراً لتعقيد الحالة، جرى تشكيل فريق رعاية متعدّد التخصصات ضم اختصاصي تغذية، ومثقفاً صحياً في مجال السكري، وأخصائي علاج طبيعي، تحت إشراف استشاري الغدد الصّماء المعالج. وتمحور الهدف حول تحقيق ضبط مستدام لمستويات السكر، إلى جانب تحسين الصحة العامة وتعزيز استقلالية المريض.

ومع بدء العلاج بحقنة تُعطى مرة واحدة أسبوعياً، شهدت الحالة تحولاً إكلينيكياً ملحوظاً. وخلال عام واحد، انخفضت مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) إلى المعدلات الطبيعية.

وقال الدكتور محمد ميلاد إسماعيل، طبيب استشاري الغدد الصماء ورئيس قسم الطب : «تُبرز هذه الحالة أثر النهج المتكامل في إدارة الأمراض المزمنة».