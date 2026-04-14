الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور سلطان الجابر.. مستشفى برجيل أبوظبي يدشّن «الجناح الطبي الكوري»

سلطان الجابر خلال تدشين الجناح الكوري بحضور جونغ كيونغ جوي وحمد صياح المزروعي وشمشير فاياليل وعمران الخوري (من المصدر)
15 ابريل 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مستشفى برجيل أبوظبي، الجناح الكوري (كوريان بافيليون)، وهو منصة سريرية مُخصصة تهدف إلى توفير الخبرات الطبية الكورية المُعتمدة وبروتوكولات العلاج للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.
حضر تدشين الجناح كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجونغ كيونغ جوي، القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وكبار مسؤولي الإدارة في المجموعة.
وتم تطوير الجناح استجابةً للعدد المُتزايد من المرضى من المنطقة، الذين اعتادوا السفر إلى كوريا الجنوبية لإجراء فحوصات تشخيصية مُتقدمة، وعمليات جراحية مُعقّدة، وبرامج إعادة تأهيل مُتخصصة، من خلال دمج أخصائيين ومسارات علاجية مُدرَّبة في كوريا ضمن منظومة مستشفيات برجيل الحالية.
وتُتيح هذه العيادة للمرضى الوصول إلى معايير رعاية معترف بها دولياً دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج، ومن أبرز سمات الجناح الكوري نموذج الرعاية المتمحورة حول المريض، حيث تأتي الفرق الطبية إلى المريض بدلاً من تنقّله بين أقسام متعددة، ويُتيح هذا النهج المنسق إجراء استشارات متعددة التخصصات في مكان واحد، مما يُحسِّن الكفاءة والراحة واستمرارية الرعاية.
ويُقدِّم كوريان بافيليون خدمات في جراحة العظام، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري، والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والطب الباطني، وطب الأسنان، كما يتبع كل تخصص بروتوكولات قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المؤسسات الكورية الرائدة، مدعومة بتقنيات تشخيص وعلاج متطورة.
وفي سياق منفصل، وقّع المستشفى مذكرة تفاهم مع مستشفى جامعة كوريا أنام لتعزيز التعاون السريري وتبادل الخبرات، حيث تُمكّن هذه الاتفاقية الأطباء الزائرين من كوريا من إجراء عمليات جراحية متخصصة في أبوظبي، وتدعم تبادل المعرفة السريرية، وتُعزز التميز الجراحي ورعاية المرضى من خلال تعاون مُنظم بين المؤسستين.

مستشفى برجيل
أبوظبي
الإمارات
سلطان الجابر
جمهورية كوريا
حمد صياح المزروعي
برجيل القابضة
كوريا الجنوبية
الرعاية الصحية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©