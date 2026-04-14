غداً.. «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم 16 أبريل الجاري، جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة حليمة حميد، رئيسة المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على محضر الجلسة الثالثة عشرة، مناقشة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم جامعة الفنون.

ويحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة عائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين.