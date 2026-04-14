توزيع أعلام الدولة في مدن الظفرة تماشياً مع «فخورين بالإمارات»

الظفرة (الاتحاد)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتوزيع أعلام الدولة على المواطنين والمقيمين على مستوى مدن المنطقة، وذلك تماشياً مع حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف حملة توزيع أعلام الدولة إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أفراد المجتمع، وتشجيع السكان على رفع العَلم وإبراز مظاهر الفخر والاعتزاز بالوطن، بما يُسهم في نشر أجواء وطنية تعكس روح الوحدة والتلاحم المجتمعي. كما تسعى الحملة إلى تعزيز الصورة الحضارية للمنطقة، من خلال مشاركة أفراد المجتمع في التعبير عن حبهم لدولة الإمارات والاعتزاز بمنجزاتها.

وتحرص البلدية على تنفيذ المبادرات الوطنية التي تترجم القيم الوطنية، وتعزّز روح الانتماء والولاء، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.