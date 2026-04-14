الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة

اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة
15 ابريل 2026 00:42

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدء دوام الكادر الإداري والتّعليمي حضوريّاً في المدارس الخاصّة والحضانات بإمارة الشّارقة اعتباراً من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «استناداً إلى قرار مجلس التّعليم والتّنمية البشريّة والمجتمع، تعلن هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص عن بدء دوام الكادر الإداري والتّعليمي حضوريّاً في المدارس الخاصّة والحضانات بإمارة الشّارقة اعتباراً من الأربعاء 15 أبريل 2026، للتّأكد من جاهزيّتها والتّدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات».

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي لـ«أكاديمية العلوم الشرطية»
«درع الشارقة السيبراني» يناقش الرصد المبكر والاستجابة الذكية للتهديدات

كما أعلنت هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص عن «جاهزيّة الحضانات الواقعة في المقار الحكوميّة والمباني التجاريّة بإمارة الشّارقة لاستقبال الأطفال اعتباراً من الخميس 16/04/2026 بشرط استكمال الكادر الإداري والتّعليمي في الحضانات للتّدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات، وذلك لضمان عودة الأطفال لبيئة آمنة وداعمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
