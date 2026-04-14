اليوم بدء دوام الكادرين الإداري والتعليمي في المدارس الخاصة والحضانات بالشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدء دوام الكادر الإداري والتّعليمي حضوريّاً في المدارس الخاصّة والحضانات بإمارة الشّارقة اعتباراً من اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «استناداً إلى قرار مجلس التّعليم والتّنمية البشريّة والمجتمع، تعلن هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص عن بدء دوام الكادر الإداري والتّعليمي حضوريّاً في المدارس الخاصّة والحضانات بإمارة الشّارقة اعتباراً من الأربعاء 15 أبريل 2026، للتّأكد من جاهزيّتها والتّدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات».

كما أعلنت هيئة الشّارقة للتّعليم الخاص عن «جاهزيّة الحضانات الواقعة في المقار الحكوميّة والمباني التجاريّة بإمارة الشّارقة لاستقبال الأطفال اعتباراً من الخميس 16/04/2026 بشرط استكمال الكادر الإداري والتّعليمي في الحضانات للتّدريب على بروتوكول الطوارئ والأزمات، وذلك لضمان عودة الأطفال لبيئة آمنة وداعمة».