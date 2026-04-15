بلدية العين تنظم فعاليات مجتمعية ضمن مبادرة "فخورون بالإمارات"

15 ابريل 2026 11:05

نظّمت بلدية مدينة العين سلسلة من الفعاليات المجتمعية في الحدائق والمرافق الترفيهية يومي 13 و14 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "فخورون بالإمارات"، بهدف ترسيخ قيم الفخر بالهوية الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

 

وشملت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية في عدد من الحدائق العامة والمواقع الحيوية في المدينة، من بينها منتزه مبزرة الخضراء وحدائق الظاهر، والصاروج، وزاخر، والهيّر، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع .

 

وتضمنت البرامج فعاليات موجهة لجميع الفئات العمرية، اشتملت على أنشطة وطنية وثقافية ومسابقات تفاعلية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية تعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، في أجواء احتفالية عكست قيم الأوصالة والتلاحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

 

وأكدت بلدية مدينة العين أن تنظيم هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الشعور بالفخر بما تحققه الدولة من إنجازات تنموية وحضارية، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية في نفوس أفراد المجتمع.

 

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
منصور بن زايد يعزي في وفاة نشبة سالم العامري

وأوضحت أن توزيع الفعاليات على مختلف المناطق، مثل مزيد، والقوع، والنباغ، وفلج هزاع، والعامرة، يعكس حرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في مواقعهم، بما يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي مع الحملة على مستوى المدينة .

 

وأضافت البلدية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في تفعيل المرافق الترفيهية والحدائق كمساحات حيوية للتفاعل المجتمعي ونشر القيم الإيجابية لدعم المبادرات الوطنية، وتعزيز جودة الحياة في مدينة العين.

 

من جهتهم أعرب المشاركون في الفعاليات من مواطنين ومقيمين، عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة الاتحادية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة التي وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها ، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة للتعبير عن حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، كما تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات، في صورة تعكس النموذج الإماراتي المتفرد في التعايش والتسامح.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
فليك: برشلونة «الشاب» عليه أن يتعلّم من إخفاقه
الرياضة
فليك: برشلونة «الشاب» عليه أن يتعلّم من إخفاقه
اليوم 12:45
«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الأولى لطواف «أو جران كامينيو»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الأولى لطواف «أو جران كامينيو»
اليوم 12:40
"المعاشات" تطلق "خدمة الاستشارات التقاعدية" لدعم التخطيط الفعَّال للتقاعد
علوم الدار
"المعاشات" تطلق "خدمة الاستشارات التقاعدية" لدعم التخطيط الفعَّال للتقاعد
اليوم 12:39
ضمن «الفارس الشهم 3».. وصول دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الإماراتي العائم بالعريش
علوم الدار
ضمن «الفارس الشهم 3».. وصول دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الإماراتي العائم بالعريش
اليوم 12:33
إطلاق برنامج تجديد كامل لفندق برج العرب
اقتصاد
إطلاق برنامج تجديد كامل لفندق برج العرب
اليوم 12:23
