جميلة القاسمي تطلع على إنجازات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي

متابعة مستمرة لمسيرة تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم (وام)
21 ابريل 2026 01:42

الشارقة (وام)

اطّلعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، خلال زيارتها السنوية إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على أبرز إنجازات المؤسسة لعام 2025، ومستجدات العمل المؤسسي، وخططها المستقبلية للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لمسيرة تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأعربت عن تقديرها لما اطّلعت عليه من إنجازات نوعية وتوجهات تطويرية، مؤكدة أن ما تحققه المؤسسة يعكس مستوى متقدماً من العمل المؤسسي القائم على رؤية واضحة تُعنى بإحداث أثر ملموس في حياة المنتسبين.
من جانبها، قالت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن ما تحققه المؤسسة من إنجازات متواصلة يأتي انطلاقاً من رؤيتها واستراتيجيتها المستمدة من توجهات حكومة الشارقة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تمكينه وتعزيز جودة حياته، ما يشكّل دافعاً رئيساً لمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المؤسسية. 

نموذج رائد

قالت منى السويدي: ستركز المرحلة المقبلة على تنفيذ حزمة من المبادرات التطويرية التي تدعم تنويع الموارد، وتعزّز كفاءة البرامج، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات النوعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي في حياة 1201 أسرة تضم 2702 يتيماً، وترسيخ مكانة المؤسسة نموذجاً رائداً في التمكين المستدام.
وأوضحت أن إنجازات 2025 جاءت ثمرة عمل مؤسسي متكامل تُوّج بإطلاق مشاريع نوعية، من أبرزها وقف «جيران النبي»، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمكين.
كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات نوعية. 

