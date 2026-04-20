إدانات خليجية وعربية للمخطط الإرهابي والتخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي والتخريبي الآثم الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، مثمنةً كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإماراتية ويقظتها في تفكيك هذا التنظيم الإرهابي المرتبط بإيران، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وأكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان، مساء أمس، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

إلى ذلك، أشادت دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك التنظيم الإرهابي والقبض على عناصره.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان لها، أمس، رفض دولة الكويت التام لأشكال الإرهاب والتطرف كافة، وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع الإمارات العربية المتحدة ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أدانت مصر المخطط الإرهابي، وأشادت بإحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا المخطط الآثم ونجاحها في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته مساء أمس، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أوالمساس باستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لأشكال الإرهاب والتطرف كافة.

وأدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، مخططات التنظيم الإرهابي المرتبط بـ «ولاية الفقيه» في إيران، المتورط في أنشطة سرية تستهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، أن تبني الأيديولوجيات المتطرفة والانخراط في شبكات ذات ولاءات خارجية يمثل انحرافاً خطيراً يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، التي تقوم على الولاء للأوطان وصون أمنها واستقرارها، وترفض جميع أشكال العنف والتخريب، والإفساد في الأرض.