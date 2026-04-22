علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

22 ابريل 2026 19:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي جويدو كروسيتو، وزير الدفاع في الجمهورية الإيطالية.

ونقل وزير الدفاع إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.
وتناول اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزهما في المجالات والشؤون الدفاعية والأمنية.

كما بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدد معاليه إدانة إيطاليا للاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي، وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليميين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
