علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفد مجموعة موانئ أبوظبي ويطلع على مستجدات تطوير البنية التحتية البحرية في الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل وفد مجموعة موانئ أبوظبي ويطلع على مستجدات تطوير البنية التحتية البحرية في الظفرة
22 ابريل 2026 20:59

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من مجموعة موانئ أبوظبي، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات مشاريع تطوير البنى التحتية البحرية في منطقة الظفرة، حيث جرى استعراض التقدم المحرز في 12 مشروعاً تنفذها المجموعة؛ بهدف توسيع وتحديث المنشآت البحرية، وتعزيز قدرتها على استقبال الزوار، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة في المنطقة.
وأكد سموه أن ما تشهده منطقة الظفرة من مشاريع تنموية نوعية يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه المستمر على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق الدولة، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويرسخ جودة الحياة.

كما تم، خلال اللقاء، بحث جهود المجموعة في توظيف شبكتها اللوجستية المتكاملة لتعزيز مرونة التجارة ودعم سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في مجالي الاقتصاد والاستدامة.
من جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على متابعة المشاريع التنموية، بما يواكب احتياجات المجتمع المحلي، ويعزز مكانة منطقة الظفرة وجهة بحرية واعدة.

كما استمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح حول الجهود التي تبذلها كل من مجموعة «مير» ومجموعة «سِرح» في إطار تطوير المنظومة البحرية، وتعزيز كفاءتها.
حضر الاستقبال، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
