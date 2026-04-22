18 مليون درهم «ثمار صدقاتكم» في «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)



جسّدت مبادرة «ثمار صدقاتكم» في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال الربع الأول من 2026، نموذجاً متقدماً للعمل الخيري المستدام، حيث لامس أثرها الإنساني حياة أكثر من 190 مستفيداً بإجمالي مصروفات تقارب 18 مليون درهم.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن النتائج تعكس التحول النوعي في مفهوم الصدقة، مشيراً إلى أن مبادرات «ثمار صدقاتكم» تمثل نموذجاً متطوراً يعزز كفاءة العمل الخيري.

وأضاف: الدائرة تمضي برؤية طموحة ترتكز على تطوير مبادرات مبتكرة تعظم أثر الصدقات وتحقق استدامتها.