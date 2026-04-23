«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مشروعاته في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي

الجناح يسلّط الضوء على مبادرات ومشروعات ضمن مشروع قرى الإمارات (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:28

العين (وام) 

يستعرض مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، أبرز مشروعاته ومبادراته الداعمة لتطوير القطاع الزراعي المحلي، وتعزيز الاستدامة، وتمكين المجتمعات الريفية، بما يسهم في رفع جودة الحياة في مختلف القرى والمناطق الريفية في الدولة.
ويُسلّط جناح المجلس الضوء على عدد من المبادرات والمشروعات المنفذة ضمن مشروع قرى الإمارات، وتشمل تطوير المزارع، ودعم المزارعين، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية، إلى جانب مبادرات التشجير وزراعة الأشجار المحلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطبيق حلول مبتكرة لترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة الموارد الزراعية، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويدعم مرونة القطاع الزراعي.
كما يستعرض المجلس عدداً من المشاريع التنموية التي تشمل تطوير المسارات الزراعية دعماً للسياحة البيئية، وإقامة أسواق موسمية للمزارعين ضمن فعاليات ومهرجانات محلية، لتعزيز الإنتاج المحلي، وتمكين أصحاب المشاريع، إلى جانب إعادة إحياء المساحات الزراعية وتحويلها إلى وجهات مجتمعية واقتصادية، وتطوير بنية زراعية داعمة لاستمرارية الإنتاج المحلي في عدد من القرى والمناطق الريفية.
ويبرز المجلس من خلال مشاركته، دور القرى الإماراتية بوصفها بيئات واعدة للتنمية الزراعية والاقتصادية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية قادرة على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص نوعية للمجتمعات، بما يعزز التوازن التنموي بين مختلف مناطق الدولة.

