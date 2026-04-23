الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق الدورة التقييمية لجائزة الفجيرة للأداء المتميز

خلال إطلاق الدورة التقييمية (وام)
24 ابريل 2026 01:27

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
فائزون بـ«جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» يرسمون ملامح مستقبل الأداء المؤسسي

أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إطلاق الدورة التقييمية الثانية لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2026 امتداداً لرؤية البرنامج في تمكين الجهات الحكومية من تقديم قيمة نوعية للمعنيين، وتعزيز جودة الحياة، ودعم تنافسية الإمارة، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات.
وفي هذا الإطار، نظم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي لقاءً مع سفراء التميز الحكومي، تم خلاله الإعلان عن إطلاق الدورة التقييمية الثانية، واستعراض أبرز ملامحها، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمنهجية التقييم ومتطلبات المشاركة.
وأكد البرنامج أن إطلاق الدورة التقييمية الثانية يأتي استكمالاً لجهود حكومة الفجيرة في ترسيخ التميز الحكومي كنهج مؤسسي مستدام، والانتقال من قياس الأداء إلى قياس الأثر، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.
كما أن الإبقاء على منظومة التميز من دون تغيير من حيث المحاور والمعايير والأوزان ومنهجية التقييم، يعكس حرص البرنامج على ترسيخ المفاهيم وتعميق التطبيق، ومنح الجهات الحكومية الاستقرار المنهجي الكافي، بما يعزز نضجها المؤسسي، ويرفع جودة المخرجات.

آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
