إطلاق الدورة التقييمية لجائزة الفجيرة للأداء المتميز

الفجيرة (وام)

أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إطلاق الدورة التقييمية الثانية لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 2026 امتداداً لرؤية البرنامج في تمكين الجهات الحكومية من تقديم قيمة نوعية للمعنيين، وتعزيز جودة الحياة، ودعم تنافسية الإمارة، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات.

وفي هذا الإطار، نظم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي لقاءً مع سفراء التميز الحكومي، تم خلاله الإعلان عن إطلاق الدورة التقييمية الثانية، واستعراض أبرز ملامحها، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمشاركة، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمنهجية التقييم ومتطلبات المشاركة.

وأكد البرنامج أن إطلاق الدورة التقييمية الثانية يأتي استكمالاً لجهود حكومة الفجيرة في ترسيخ التميز الحكومي كنهج مؤسسي مستدام، والانتقال من قياس الأداء إلى قياس الأثر، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع كفاءة العمل الحكومي.

كما أن الإبقاء على منظومة التميز من دون تغيير من حيث المحاور والمعايير والأوزان ومنهجية التقييم، يعكس حرص البرنامج على ترسيخ المفاهيم وتعميق التطبيق، ومنح الجهات الحكومية الاستقرار المنهجي الكافي، بما يعزز نضجها المؤسسي، ويرفع جودة المخرجات.