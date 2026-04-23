الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

اعتماد برنامجي العلوم السياسية والحوكمة والسياسات العامة في «جامعة الإمارات»

مبنى جامعة الإمارات (أرشيفية)
24 ابريل 2026 01:28

العين (الاتحاد)

حققت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصول برنامجي بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية، وماجستير الآداب في الحوكمة والسياسات العامة، التابعين لقسم الحكومة والمجتمع، على الاعتماد الدولي من هيئة AQAS الألمانية، بما يعكس التزام الجامعة المستمر بتعزيز جودة برامجها الأكاديمية وفق أعلى المعايير العالمية.
ويؤكد هذا الاعتماد استيفاء البرنامجين لمعايير الجودة والاعتماد الخاصة بـAQAS، وتوافقهما مع متطلبات ومعايير ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية (ESG)، بما يعزّز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية منافسة على المستوى الدولي، وقد تم اعتماد البرنامجين وفق قرار اللجنة الدائمة الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026، ويستمر سريان الاعتماد حتى 31 مارس 2032، حيث حصل برنامج ماجستير الحوكمة والسياسات العامة على اعتماد غير مشروط، فيما حصل برنامج بكالوريوس العلوم السياسية على الاعتماد وفق متطلبات الاعتماد المعتمدة من الهيئة.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو ترسيخ التميز الأكاديمي وتعزيز تنافسية برامجها التعليمية، مشيراً إلى أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ويؤكد التزام الكلية بتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات العالمية.

جامعة الإمارات
الإمارات
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
محمد بن هويدن
